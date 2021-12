Frp krever at Vedum forklarer seg i Stortinget

Fremskrittspartiet vil be finansminister Trygve Slagsvold Vedum komme til Stortinget og forklare seg om lønnsstøtteordningen.

Det skjer etter at ESA har tilbakevist finansministerens påstand om at ESA og EØS-avtalen sto i veien for at regjeringen kunne gi mer i lønnsstøtte.

ESA er kontrollorganet som overvåker at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen.

– Det er svært alvorlig dersom finansminister Slagsvold Vedum har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen. At Vedum skyver ESA foran seg, og ESA tilbakeviser hans påstander, gjør at det er nødvendig at Vedum kommer til Stortinget mandag for å redegjøre for saken. Fremskrittspartiet kommer til å be stortingspresidenten anmode Vedum om å komme til Stortinget ved slutten av møtet mandag for å svare på spørsmål fra Stortinget, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Lørdag uttalte Vedum til Dagsrevyen at regjeringen ikke har mer å gi til kokker, servitører og andre i servicenæringen på grunn av EØS-avtalen.

– Vi har sjekket med ESA om vi kunne gå høyere. Problemet ved å gå enda høyere er at da kunne ordningen ha kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan, sa finansministeren.

Lønnsstøtten gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Det taket er det imidlertid regjeringen selv som har bestemt, påpeker kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA, som er tilsynsorganet til EØS.

18. november kom et nytt midlertidig rammeverk for statsstøtte som gjelder for covid-rammede bedrifter i EØS-landene på plass. Dette gir statene relativt vide rammer for å støtte bedrifter og disses ansatte, opplyser Hetland til NTB.

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønna i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sier han.

Med andre ord er det ikke noe i EØS-regelverket som hadde hindret regjeringen i å gi mer.

– Vi har hatt en dialog med Norge om det handlingsrommet som ligger i det midlertidige rammeverket, og står parat til vurdere den ordningen regjeringen velger å utforme, sier Hetland.

I et svar til NTB forsvarer Vedum seg med at departementet var i dialog med ESA i forbindelse med utarbeidelsen av ordningen.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at ESA har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med ESA så raskt som mulig, skriver finansministeren i en epost til NTB.