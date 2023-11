«Bamsegutt»-innsamling: Over 16.000 har fått tilbod om å få pengane tilbake

Alle dei 16.000 som har gjeve pengar til aksjonen «Hjelp bamsegutt med familie hjem», får tilbod om å få pengane tilbake, seier kommunikasjonssjef Tone Mesna i Spleis til Nettavisen.

– Vi sender ut fellesmail til alle med ein refusjonskode til kvar brukar, der dei får tilbod om å få pengane tilbake, seier ho.

Innsamlinga blei oppretta for å samle inn pengar til hovudpersonen i NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt». Serien har fått kritikk etter at det blei kjent at mannen blei dømd i ei overgrepssak i 1991. Denne dommen var utelaten i serien.

Det var totalt samla inn 4,1 millionar kroner. Mesna har ikkje oversikt over kor mange som ønsker pengane tilbake.