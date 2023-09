– Kamper pågår i Nord-Kosovo

Det pågår kamper mellom bevæpnede menn og politi i Nord-Kosovo, ifølge statsminister Albin Kurti.

Det melder AFP, som siterer Kosovos statsminister Albin Kurti.

Ifølge nyhetsbyrået skal rundt 30 bevæpnede menn være omringet av politiet.

Det er kun timer siden en politimann ble drept og en annen såret i et væpnet angrep på en patrulje nord i Kosovo tidlig søndag morgen, ifølge kosoviske myndigheter.

Kosovos statsminister Albin Kurti fordømte angrepet og kalte det en terrorhandling.

– Personene som sto bak angrepet, var profesjonelle, brukte masker og var tungt bevæpnet, skriver han i sosiale medier. Han hevdet samtidig at serbiske myndigheter hadde en finger med i angrepet.

Forholdet mellom Serbia og Kosovo har vært svært anspent etter at regjeringen i sistnevnte i mai valgte å sette inn etnisk albanske ordførere i fire kommuner med serbisk majoritet.

Beslutningen har ført til de verste urolighetene i Kosovo på flere år, med demonstrasjoner og et voldelig opprør av serbiske demonstranter som endte med at over 30 fredsbevarende soldater fra Nato ble skadd.