– Ulovlig å hjelpe Norske Skog

Jussprofessor Mads Andenæs advarer regjeringen mot å gripe inn for å hjelpe gjeldstyngede Norske Skog. Han mener statsstøtte er i strid med EØS-avtalen. Til Dagens Næringsliv sier Andenæs at det er åpenbart at staten ikke bør røre Norske Skog.