– Tredje bølge vert slått ned

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, meiner at tredje bølge med koronasmitte er i ferd med å verte slått ned i hovudstaden, skriv NTB. Det har no gått ti dagar på rad med under 200 smittetilfelle i Oslo. Det siste døgnet er det registrert 143 tilfelle.

– Eg er veldig glad for at smittetala søkk, og at talet på sjukehusinnleggingar går ned, seier Steen til NTB. – Det syner at tiltaka våre verkar og at innsatsen til Oslo-folk gir resultat. Slik eg vurderer situasjonen, så meiner eg at den tredje bølga er i ferd med å verte slått ned.