– To kvinner drept i rakettangrep

To kvinner skal være drept i et palestinsk rakettangrep mot Ashkelon sør i Israel, opplyser en sjef for ambulansetjenesten. Ifølge Times of Israel traff rakettene to bolighus. Flere skal være skadd i angrepet.

Ifølge israelske medier var den ene av de døde en 80 år gammel kvinne.

Hamas har skutt hundrevis av raketter mot Israel det siste døgnet.

I Gaza opplyser helsemyndighetene at 26 personer er drept siden mandag kveld. Blant dem ni barn og en kvinne. Det israelske militæret hevder 16 av de døde var militante.