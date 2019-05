– Skudd avfyrt i Oslo sentrum

– Det er løsnet minst ett skudd i Seilduksgata på Grunerløkka i Oslo der to grupper på to personer skal ha møttes i en konfrontasjon, sier Politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud. Søk etter involverte personer pågår for fullt.