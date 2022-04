– Ser ut til å være direkte og målrettede drap på sivile i Butsja

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, konstaterte mandag at bildene fra Butsja «reiser alvorlige og urovekkende spørsmål om mulige krigsforbrytelser».

I dag fulgte en talsperson for Bachelets opp og understreket at overlagt drap på sivile i krig er et brudd på folkeretten, skriver NTB.

– Det vi snakker om her, ser ut til å være direkte og målrettede drap på sivile i Butsja, sier Liz Throssell.

Throssell understreker at OHCHR ikke har hatt etterforskere i Butsja.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager russiske soldater for å stå bak drapene på sivile, men russiske myndigheter benekter dette og hevder at Ukraina har arrangert likene i Butsjas gater.