– Planlagt drap, sier politiet

Drapet på Bård Lanes, som ble drept på Kilen i Tønsberg, bærer preg av å ha vært planlagt over tid. Det skriver politiet i en pressemelding.

– Det ligger også i dette at vi ikke mener at Lanes var et tilfeldig offer og at det har fremkommet informasjon i etterforskingen at dette bunner i en konflikt med en eller flere av de siktede i saken, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen.

Politiet har også kontroll på en sporingsenhet som funnet på bilen til Lanes. Borg Johannessen sier at denne kan kobles til de siktede.

– Vi mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, sier han.

Etterforskningen handler nå i hovedsak om å kartlegge hva som har skjedd i forkant av drapshandlingen. Det jobbes også med å finne drapsvåpenet.