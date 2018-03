– Mistenkelig brann på skole

Politi og brannvesen rykket ut til Årstad videregående skole i Bergen etter vannlekkasje og brann i et toalett. Operasjonsleder Dag Olav Sætre sier til NRK at det fremstår som mistenkelig, og at politiet skal gjøre undersøkelser når bygget er luftet.