– Listhaug er ikke klimafornekter

Flere viser nå til uttalelser Sylvi Listhaug ga til VG om klimaendringer i 2011. Erna Solberg avviser at Listhaug er klimafornekter. – De som lyttet til valgkampen har hørt at hun var var tydelig på at hun mener klimaendringer er menneskeskapte.