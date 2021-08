– Et mer pragmatisk Taliban

Talibans uttalelser på gårsdagens pressekonferanse – blant annet om amnesti til motstandere – gir et snev av håp, men at det gjenstår å se hva de gjør, mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Vi klør oss faktisk litt i hodet fordi det Taliban sier viser jo toner som gir et snev av håp. Så gjenstår det å se hva de gjør. Det er ikke alltid sammenheng mellom hva de sier og hva de gjør. Men det vi ser i praksis er et mer pragmatisk Taliban, sier Kristoffersen til NRK.

Han påpeker samtidig at situasjonen på bakken i Afghanistan ikke er lett å tolke på avstand.

– Det er ikke så lett å skjønne hva som skjer nå. Nå er det Taliban som jobber for å få kontroll i Kabul by, og amerikanske soldater som skal få kontroll på flyplassen.

– Dette betyr jo i praksis at Taliban står for sikkerheten rundt flyplassen og amerikanerne står for sikkerheten på innsiden. Så de står jo faktisk side ved side der.