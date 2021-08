– Eksplosjon i Afghanistan

AFP-journalister melder at det har vært en ny eksplosjon i Afghanistans hovedstad Kabul. Foreløpig informasjon tyder på at en rakett skal ha truffet et hus, opplyser en tjenestemann i den avgåtte regjeringen til nyhetsbyrået. Ifølge nyhetsbyrået Reuter bekrefter to vitner at det dreier seg om et rakettangrep.