– Det var Hadia som tok valet

Førre veke trakk Hadia Tajik seg arbeidsminister. I går trakk ho seg som nestleiar i Arbeidarpartiet.

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, seier i Politisk kvarter at dette var fullt og heilt Tajiks eige val, og at ho ikkje blei pressa ut av partiet.

– Hadia har forklart det sjølv. Ho har sagt at ho har vurdert sin eigen situasjon etter at ho trakk seg som statsråd på onsdag, og vurdert at summen av belastinga, både for ho og partiet, blei så stor at ho ville trekke seg som nestleiar, seier Stenseng.

– Eg seier det veldig klart: I går kveld var det Hadia som tok sitt eige val.