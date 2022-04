– 11 lik funnet i garasje i Hostomel

Elleve lik er funnet i en garasje i Kyiv-forstaden Hostomel, ifølge avisen Ukrajinska Pravda.

Avisen, som siterer et innlegg fra tidligere innenriksminister Arsen Avakov i meldingstjenesten Telegram, skriver at det skal dreie seg om sivile som er blitt drept av russiske soldater. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Hostomel ligger nordvest for hovedstaden Kyiv. Der ligger også Antonov-flyplassen, som har vært utsatt for tunge kamper siden krigen startet.

Flesteparten av de opprinnelig 16.000 innbyggerne i Hostomel har flyktet fra stedet.

Ukrainske styrker fikk tilbake kontrollen over Hostomel, samt Kyiv-forstedene Butsja og Irpin, for få dager siden. Tirsdag uttalte lederen for den lokale militæradministrasjonen at rundt 400 innbyggere i Hostomel er savnet og at myndighetene har begynt gjennomsøk i kjellere i området. (NTB)