93 skal være drept i Moskva-angrep

Det opplyser den russiske nasjonale etterforskningskomiteen, ifølge Reuters. De sier også at de forventer at antall ofre, vil stige. Fredag opplyste russiske myndigheter at minst 60 skal ha blitt drept.

Ifølge russiske myndigheter ble flere mennesker drept og såret da væpnede menn skjøt mot en folkemengde og startet en brann i et konserthuset utenfor Moskva fredag kveld.