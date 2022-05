9000 Youtube-kanaler fjernet

Youtube fjerner mer enn 9000 kanaler med innhold fra krigen i Ukraina, skriver The Guardian. Over 70.000 videoer er fjernet fordi de bryter med plattformens retningslinjer. Blant videoer som er fjernet er de som kaller krigen for et frigjørings-oppdrag.

Youtube har rundt 90 millioner brukere i Russland.