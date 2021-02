900.000 doser tidligere enn antatt

Norge får omlag 900.000 ekstra doser av koronavaksinen til Pfizer/Biontech i andre kvartal, opplyser Pfizer til TV 2. Selskapet sier dette dreier seg om at man kan levere doser tidligere fordi produksjonstempoet øker.

– Det som er nyheten her, er at Biontech øker produksjonstempoet. Biontech har sagt at de skal levere 75 millioner doser ekstra i andre kvartal til EU. Norge er en del av den pakken. Det handler ikke om at vi får flere doser, men at vi får dem tidligere enn først antatt, sier kommunikasjonssjef i Pfizer Norge, Joachim Henriksen til TV 2.