90 nye koronasmitta siste døgn

Det er meldt 90 nye koronatilfelle i Noreg siste døgn. Dermed er auken på 161 tilfelle dei siste to dagane, ifølge tala frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Det var ved midnatt registrert 13.787 koronasmitta her i landet.