9. plass på Olaf Tufte & co

Olaf Tufte avsluttet OL-karrieren med en 9.-plass sammenlagt for hans dobbeltfirer i OL i Tokyo, etter at han kom på 3.-plass i B-finalen. I B-finalen lå båten med Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig i tet før Kina tok over føringen. Tufte og co. var 1,27 sekunder bak Kina i mål. Like før mål kom også Tyskland seg forbi den norske båten.