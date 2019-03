85 politijobber i fare i Rogaland

En budsjettsprekk på 87 millioner kroner i Sørvest politidistrikt kan bety at 85 stillinger må kuttes. Leder i Politiets Fellesforbund Sørvest, Per Anders Røsjorde, sier til Stavanger Aftenblad at kutt i antall stillinger er den eneste løsningen.