840 nye koronatilfeller i Norge

Lørdag ble det meldt om 840 nye koronasmittede i Norge. Det er 309 færre enn forrige lørdag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1327 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1438. Smittetrenden er dermed fallende for andre dag på rad.

I alt har nå 175.489 personer testet positivt for covid-19 i Norge. 827 koronasmittede personer er døde. 18 av dem var under 50 år.