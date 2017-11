80-åring tiltalt for uaktsomt drap

En 80 år gammel mann er tiltalt for uaktsomt drap etter at han kjørte på en 67 år gammel kvinne på Sotra. Politiet mener sjåføren ikke var oppmerksom nok da han svingte ut fra en busslomme like ved et gangfelt, skriver Bergens Tidende.