700 reddet i Middelhavet i helgen

Redningsbåter har plukket opp mer enn 700 migranter og flyktninger som forsøkte å krysse Middelhavet i helgen, opplyser hjelpeorganisasjoner. De fleste er reddet utenfor Libya og Malta. Den yngste som ble reddet var tre måneder.

SOS Méditerranée opplyser at «Ocean Viking» har vært involvert i seks redningsoperasjoner i løpet av helgen, og at det søndag kveld var 555 overlevende om bord. Det er uklart hvor de kan settes i land.

Natt til søndag plukket båter fra SOS Méditerranée, Sea-Watch og ResQship opp 400 migranter sentralt i Middelhavet. De led nød da båten de seilte med begynte å ta inn vann.

Ifølge FNs organisasjon for migrasjon, IOM, har minst 1146 mennesker mistet livet under forsøk å krysse Middelhavet hittil i år. Ruta fra Libya og til Italia eller Malta er den desidert dødeligste i verden. I løpet av første halvdel av 2021 mistet 930 mennesker livet mens de forsøkte å ta seg over havet der.

SOS Méditerranée sier de har reddet 30.000 mennesker siden 2016.