6,5 meter høy statue av Shakira er avduket

I Colombia er en 6,5 meter høy statue av Shakira avduket i Barranquilla. Hjembyen til artisten, melder AFP. Statuen er i bronse, hun har hendene over hodet og skyter hofta ut i en dansebevegelse. På en inskripsjon står det «Hips that do not lie, a unique talent, a voice that moves masses»

«Hips don't lie» er tittelen på en av hitene til den 46 år gamle artisten. På X takker hun skulptøren.