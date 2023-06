67 bekymringsmeldinger til barnevernet tapt

I en pressemelding fra Visma fredag melder de at foreløpige tall viser at 23 kommuner i landet har meldt avvik, eller tapt bekymringsmeldinger, som følge av feilen mellom Familia, Vismas fagsystem for barnevernet, og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger.

Totalt er det 67 meldinger som til nå er registrert tapt.

168 kommuner har rapportert at de ikke har blitt berørt av feilen. 51 kommuner har foreløpig ikke svart på om de er berørt.

De siste dagene har det pågått intenst arbeid for å kartlegge omfanget av feilen rundt i de ulike kommunene.

Feilen i Familia ble ifølge Visma raskt rettet, og en oppgradering av programvaren ble sendt til alle kommuner 31. mai.

– Det viktigste er å sikre at alle kommuner installerer feilrettingen for Familia, og her har 220 kommuner rapportert til Visma at dette er gjennomført. Visma fortsetter arbeidet med å sikre at samtlige kommuner oppdaterer så raskt som mulig, inkludert å stille våre ressurser til rådighet for de som ønsker det. Visma vil igjen beklage sterkt situasjonen som har oppstått, heter det i pressemeldingen.