60.000 på folkefest i Bolivia

Mer enn 60.000 dansere og musikere deltok lørdag i et faregrikt og glitrende opptog i anledning den religiøse festivalen Fiesta Del Gran Poder i Bolivias hovedstad La Paz.

Festivalen er en hyllest til Jesus, og er den største i landet. Folkefesten har røtter tilbake til 1600-tallet og er en sammensmelting mellom en katolsk feiring og landets indianske røtter.

Mange bolivianere gledet seg over å kunne delta i folkefesten etter to år med pandemi-avlysning. Etter opptoget var det duket for store gatefester.