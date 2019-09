60 millioner til lærerveiledning

Fire av ti nyutdannede lærere sier at de får for lite faglig oppfølging i overgangen fra utdanning til yrke. Nå styrkes veiledningen for 60 millioner kroner, melder NTB. Pengene fordeles på totalt 2.137 nyutdannede og nyansatte lærere i 189 kommuner.