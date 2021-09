581 nye koronasmittede i Norge

Torsdag ble det registrert 581 nye koronatilfeller her i landet. Det er 140 færre enn forrige torsdag. De siste sju dagene er det i snitt registrert 585 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 699, så trenden er synkende.

Torsdag var 93 koronapasienter innlagt på sykehus, fem færre enn dagen før. 31 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 22 på respirator. Det er like mange på intensiv og én færre på respirator enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt hadde 189.431 personer testet positivt. I alt er 861 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor. 21 av dem var under 50 år.