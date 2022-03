56 drepne i bombeeksplosjon i Pakistan

Dødstalet etter eksplosjonen i ein sjiamuslimsk moske i Pakistan har auka frå 30 til 56. Det melder landets helsemyndigheiter, ifølge nyheitsbyrået AFP.

Moskeen, som ligg i byen Peshawar, nordvest i Pakistan, skal ha blitt utsett for eit bombeangrep. Rundt 200 personar er skada.

Eksplosjonen fann stad under fredagsbønna. Ingen har førebels tatt på seg skulda for angrepet, men både IS-grupper og ulike grupper i Taliban har gjort liknande angrep i regionen før, skriv NTB. Peshawar ligg like ved grensa til Afghanistan.