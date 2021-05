54 nye smittetilfeller i Oslo

Det er registrert 54 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er elleve under snittet de sju foregående dagene, og tre færre enn på onsdag. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 65 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydel Søndre Nordstrand med et smittetrykk på 332 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert seks nye smittede i bydelen siste døgn. Etter det følger bydelene Alna (167) og Bjerke (159). Nordre Aker har for tiden det laveste smittetallet (69).