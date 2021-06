50 prosent flere seksuallovbrudd

Tall fra politiet viser at det var 50 prosent flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn i de fire første månedene av 2021.

Tallene viser at 1052 seksuallovbrudd mot barn under 16 år ble anmeldt i disse månedene. Det er en økning på 53,6 prosent fra i fjor.

Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, sier dette er en svært urovekkende økning.

– Redd Barna har fryktet at flere barn kan ha vært utsatt under pandemien. Særlig har vi vært bekymret for overgrep på nett, sier Sydgård til NRK.

Hun legger til det er positivt at flere velger å anmelde mistanker om seksuallovbrudd.

– Det er også svært viktig at myndighetene nå investerer tungt for å forebygge og beskytte barn mot seksuelle overgrep, sier lederen.