470 arrestert i ny voldsnatt i Frankrike

Fredag fortsatte uroen i Frankrike for fjerde natt på rad etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet tidligere i uken. Minst 470 personer er arrestert, ifølge BBC.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier han er lettet over at opptøyene har vært «mindre intense» enn de to foregående nettene.

Tross det store politioppbudet meldes det om plyndring i Lyon, Marseille og Grenoble, der hettekledde gjenger raidet butikker. Demonstranter har også tent på biler og søppelkasser flere steder.