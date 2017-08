45 døde i jordskred i India

45 personer skal ha mistet livet i et jordskred i India, melder AFP. Jordskredet skal ha truffet to fulle busser og dyttet dem utfor en bratt bakke. – Hittil er 45 omkomne funnet, sier Sandeep Kadam, talsperson for myndighetene i Himachal Pradesh.