44-åring frifunnet for overgrep mot datters venninne

En 44-åring som var tiltalt for et seksuelt overgrep mot sin datters overnattingsgjest, er frifunnet i Sør-Rogaland tingrett.

Retten kan ikke utelukke at han bare ønsket å flytte på niåringen som delte seng med datteren, skriver Stavanger Aftenblad.

Hendelsen som dannet grunnlaget for tiltalen, skjedde julen 2020. Tiltaltes datter hadde en venninne på besøk, og de sov i en sovesofa i kjelleren.

Det var ikke snakk om beføling, ifølge tiltalte. Han forklarte at han på grunn av koronapandemien ikke ville at de to jentene skulle sove tett inntil hverandre. En enstemmig rett kan ikke utelukke tiltaltes forklaring.

(NTB)