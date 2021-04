417 nye koronatilfeller siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 417 nye koronasmittede i Norge. Det er 146 færre enn snittet de siste sju dagene og 311 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3944 nye smittetilfeller i Norge, som gir et daglig snitt på 563. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 728.

Ved midnatt natt til søndag var 4,9 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. Av dem har 107.144 personer testet positivt, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer.