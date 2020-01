41 døde i branner i Norge i 2019

29 menn og 12 kvinner mistet livet i branner her i landet i 2019. Det er to flere enn i 2018. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 41 døde er det høyeste tallet siden 2014, da 54 personer døde i branner.