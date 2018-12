4 til sykehus etter ulykke i Røyken

Tre voksne og et barn er fraktet til Drammen sykehus etter at to biler frontkolliderte på Rv 23/E134 ved Bråset i Røyken i Buskerud ved halv ettiden i natt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, melder Sør-Øst politidistrikt.