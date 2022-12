35 katter fikk øyeskader av urindamp

En mann i 60-årene fra Østfold må i midten av desember møte for retten i Østfold, anklaget for grov mishandling av 35 katter.

Dyrene levde i søppel og avføring, og fikk øyeskader av ammoniakkdamp fra katteurin, melder Nationen.

Forholdene mannen er tiltalt for ble oppdaget november 2017, altså for mer enn fem år siden. I mannens bolig ble det funnet 35 katter, innestengt på to rom med rot, søppel og store mengder katteavføring.

Saken starter i Follo og Nordre Østfold tingrett 15. desember, og retten har satt av en dag til saken.