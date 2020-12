33 kyrkjetilsette ut i streik

33 kyrkjetilsette går ut i streik laurdag morgon etter at det i natt vart brot i meklinga mellom arbeidsgivarane og 10 fagforeiningar i kyrkjeleg sektor. Riksmeklaren konstaterer at partane sto for langt frå kvarandre då meklinga vart avbrote klokka 2.30.