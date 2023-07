322 nye arrestasjoner i Frankrike

Franske myndigheter melder om 322 nye arrestasjoner lørdag kveld. Det er innenriksdepartementet som har publisert tallet som gjelder situasjonen fram til klokka 1.30 natt til søndag.

Opptøyene fortsetter for femte natta på rad til tross for at 45.000 politifolk er utplassert for å stanse volden. I Marseille har politiet brukt tåregass mot demonstrantene. Også i Lyon og Paris har det vært sammenstøt.