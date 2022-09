32 døde i karaokebrann i Vietnam

Dødstallet stiger etter brannen i en karaokebar sør i Vietnam tirsdag. Sendt onsdag meldte statlige medier at minst 32 er døde.

Det var tirsdag kveld at det brøt ut brann i karaokebaren i byen Thuan An i Binh Duong-provinsen. Brannmannskapene fikk fort kontroll over brannen, men den ulmet videre til onsdag.

Nyhetsbyrået VNA skriver at et karaokerom og et lager dagen etter fortsatt var utilgjengelig for letemannskaper på grunn av høy temperatur.

Noen fikk røykskader, mens andre brakk bein og armer idet de hoppet ut av byggets øvre etasjer for å unnslippe flammene.

Tidlig i etterforskningen ser det ut til at en kortslutning var årsaken til brannen. (NTB-AP)