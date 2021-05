316 nye smittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 316 nye koronatilfeller her i landet. Det er 27 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 410 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 409, så trenden er dermed svakt stigende.

Lørdag var 106 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er åtte færre enn fredag. I alt har 767 koronasmittede dødd i Norge siden mars 2020. 17 av dem var under 50 år.

Til nå har 1.465.851 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 453.518 personer har fått andre dose.