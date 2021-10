309 nye koronatilfeller i Norge

Søndag ble det meldt om 309 nye koronasmittede her i landet. Det er 56 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 524 smittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 684, så trenden er synkende.

Til sammen er 861 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor. 58,3 prosent av alle døde hadde fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 21 dødsfall.