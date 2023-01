30 olje- og gassutbygginger får skattelettelser

30 olje- og gassutbygginger på til sammen rundt 400 milliarder kroner vil få de gunstige skattevilkårene fra oljeskattepakken som ble innført under pandemien.

I juni 2020 vedtok Stortinget i 2020 midlertidige endringer i oljeskatten for å sikre aktivitet i koronatiden.

Nå viser tall Teknisk Ukeblad har fått fra Olje- og energidepartementet at 30 olje- og gassutbygginger har levert planer for utbygging og drift som faller under det midlertidige skatteregimet før fristen som gikk ut ved årsskiftet.

Prosjektene inneholder i underkant av 2,7 milliarder fat olje og gass. I tillegg kommer et par prosjekter som skal kutte CO2-utslipp.

Finansdepartementet anslår at skattepakken vil koste staten 11 milliarder kroner ekstra som følge av de midlertidige skattefordelene, men anslaget er ikke oppdatert etter at fristen for å levere nye utbyggingsplaner gikk ut. (NTB)