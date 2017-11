3-åring drept i Finland

En treåring døde på sykehus etter å ha blitt knivstukket på en lekeplass i Borgå, øst for Helsingfors. Barnets far er pågrepet, mistenkt for å stå bak. Det melder YLE. Ifølge YLE skal faren ha tatt med seg barnet uten lov. Han er nå pågrepet.