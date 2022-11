2,5 milliarder ekstra til sykehusene

Regjeringen foreslår å øke sykehusenes budsjett med 2,5 milliarder kroner i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022.

Det er for å sikre at sykehusene kan foreta nødvendige investeringer og for å verne psykisk helsevern, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Det å skjerme velferdsoppgavene er viktig i krisetider, og med en vanskelig økonomisk situasjon tar vi ansvar og bidrar til at det økonomiske resultatet for sykehusene ikke får dramatiske konsekvenser, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.