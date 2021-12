2964 nye koronasmittede i Norge

Det siste døgnet er det registrert 2964 nye koronatilfeller her i landet. Det er 1073 flere enn forrige lørdag, men færre enn fredag. Den siste uka er det i snitt registrert 3388 smittede per dag. Tilsvarende snitt for en uke siden lå på 2537, så smittetrenden i Norge stiger bratt.

I alt har 282.918 testet positivt for covid-19 i Norge siden i fjor vår. 1093 av dem er døde, viser foreløpige tall.