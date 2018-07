296 skogbranner i år

Det har vært 296 skogbranner i år, nesten like mange som i løpet av hele fjoråret. Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet har registrert 754 gressbranner og 296 skogbranner hittil i år – mot 773 og 301 for hele fjoråret, ifølge Dagsavisen.