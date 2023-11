29 for tidlig fødte babyer fra Gaza er ankommet Egypt

29 for tidlig fødte babyer som er evakuert fra Gaza, er ankommet Egypt, melder nyhetsbyrået AFP.

Søndag ble 31 premature evakuert fra Shifa-sykehuset, som nå ligger midt i en krigssone.

Operasjonen ble gjennomført under det som beskrives som ekstremt farlige forhold, i et samarbeid mellom palestinsk Røde Halvmåne, helsemyndigheter, sykehusansatte og FN-organisasjonene Unicef, Verdens helseorganisasjon (WHO), UNRWA, OCHA og UNMAS.

Tilstanden til spedbarna er så langt ikke kjent. Ifølge Haaretz er tre spedbarn igjen på et sykehus sør på Gaza på grunn av deres helsetilstand.

(NTB/NRK)